Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках: что известно

"Преступная пророссийская группировка, по-видимому, несет ответственность за кибератаки на несколько крупных норвежских компаний", - сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что в результате кибератак "важные веб-сайты и онлайн-услуги стали недоступны".

"В последнее время мы наблюдали подобные атаки в других странах, но ни одна из них не имела долгосрочных последствий. Тем не менее, эти атаки вызовут неуверенность у населения и создадут впечатление, что мы являемся пешкой в текущей политической ситуации в Европе", - добавили в ведомстве.