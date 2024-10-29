Норвегія надасть майже 120 млн євро на ще один Patriot для України

За його словами, Норвегія виділяє 1,4 млрд норвезьких крон, це близько 120 млн євро, на проект, за допомогою якого союзники профінансують надання Румунією Україні ще однієї системи Patriot. У проекті залучені також Німеччина та США.

"Російські атаки продовжуються безупинно, і Україні потрібно більше ППО для захисту цивільного населення. ППО для України – це пріоритетна сфера для Норвегії, і я дуже радий, що ми можемо допомогти Україні отримати нову систему Patriot", - заявив Стьоре.

В уряді Норвегії також нагадали, що до цього вже було виділено 4 мільярди крон на посилення української ППО. Кошти були направлені на купівлю ракет-перехоплювачів для Patriot, купівлі батареї IRIS-T та ремонт вже наявних систем ППО.

Patriot для України

Румунія анонсувала передачу Україні системи Patriot 20 червня, але через узгодження з парламентом і урядом постачання затягнулося до 3 вересня.

Остаточно рішення затвердив президент Клаус Йоханніс 5 вересня. Зауважимо, що Patriot є важливою потребою України для посилення протиповітряної оборони проти балістичних ракет.