Норвегія до кінця року передасть Україні 12 дизель-поїздів

"Ми зможемо відправити чотири з них до літа і, ймовірно, ще вісім протягом року", - заявив він.

Міністр вважає, що дуже важливо, щоб поїзди були відправлені в Україну.

"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Вони перебувають у стані війни, і необхідно перевозити багато матеріалів, продовольства і цивільної допомоги. Уся інфраструктура має вирішальне значення для того, щоб це сталося, і ми як країна хочемо зробити свій посильний внесок". Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нігорд.

Нагадаємо, раніше Україна одержала вісім танків Leopard 2 від Норвегії.

Крім того, Норвегія у співпраці зі США надасть Україні ще дві повноцінні установки NASAMS.

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