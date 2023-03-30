UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Норвегія до кінця року передасть Україні 12 дизель-поїздів

Фото: міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд (flickr.com/194358262@N06)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії ухвалив рішення пожертвувати Україні 12 комплектів дизельних поїздів. Раніше українська сторона просила про таку допомогу.

Про це заявив міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нігорд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.

"Ми зможемо відправити чотири з них до літа і, ймовірно, ще вісім протягом року", - заявив він.

Міністр вважає, що дуже важливо, щоб поїзди були відправлені в Україну.

"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Вони перебувають у стані війни, і необхідно перевозити багато матеріалів, продовольства і цивільної допомоги. Уся інфраструктура має вирішальне значення для того, щоб це сталося, і ми як країна хочемо зробити свій посильний внесок". Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нігорд.

Нагадаємо, раніше Україна одержала вісім танків Leopard 2 від Норвегії.

Крім того, Норвегія у співпраці зі США надасть Україні ще дві повноцінні установки NASAMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегияДопомога УкраїніВійна Росії проти України