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Норвегия с фотофинишем выиграла биатлонный микст в Осло, Украина за пределами топ-10

Осло, Воскресенье 03 марта 2024 14:37
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Норвегия с фотофинишем выиграла биатлонный микст в Осло, Украина за пределами топ-10 Фото: Ветле Шостад Кристиансен торжествовал в столице Норвегии (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Норвегии одержала драматическую победу в одиночной смешанной эстафете на домашнем этапе Кубка мира 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Хозяева выступили в составе Юни Арнеклейв и Ветли Шостада Кристиансена. До финиша команда добралась со временем 38:43,6 минут.

На протяжении дистанции лидерство несколько раз переходило из рук в руки. В качестве первой сборной побывали Швеция, Норвегия и Финляндия. После последней стрельбы первым был швед Самуэльсон, но Кристиансен дышал ему в спину. В конце концов, для определения победителя понадобился фотофиниш – норвежский биатлонист опередил соперника на 0,1 секунды.

Дополнила тройку призеров сборная Финляндии. В свою очередь украинская команда в составе Дмитренко и Пидручного финишировала на 12-й строчке. Они вдвоем использовали 12 дополнительных патронов, а лидер мужской сборной еще и вынужден был уехать на круг штрафа.

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты:

  1. Норвегия
  2. Швеция (+0,1)
  3. Финляндия (+31,3)

...

12. Украина (+2:34,4)

К слову, накануне Легрейд выиграл вторую гонку подряд в Хольменколлене.

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