Норвегия с фотофинишем выиграла биатлонный микст в Осло, Украина за пределами топ-10
Сборная Норвегии одержала драматическую победу в одиночной смешанной эстафете на домашнем этапе Кубка мира 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Хозяева выступили в составе Юни Арнеклейв и Ветли Шостада Кристиансена. До финиша команда добралась со временем 38:43,6 минут.
На протяжении дистанции лидерство несколько раз переходило из рук в руки. В качестве первой сборной побывали Швеция, Норвегия и Финляндия. После последней стрельбы первым был швед Самуэльсон, но Кристиансен дышал ему в спину. В конце концов, для определения победителя понадобился фотофиниш – норвежский биатлонист опередил соперника на 0,1 секунды.
Дополнила тройку призеров сборная Финляндии. В свою очередь украинская команда в составе Дмитренко и Пидручного финишировала на 12-й строчке. Они вдвоем использовали 12 дополнительных патронов, а лидер мужской сборной еще и вынужден был уехать на круг штрафа.
Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты:
- Норвегия
- Швеция (+0,1)
- Финляндия (+31,3)
...
12. Украина (+2:34,4)
К слову, накануне Легрейд выиграл вторую гонку подряд в Хольменколлене.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.