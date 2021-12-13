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В Норвегии запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах из-за штамма "Омикрон"

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Осло, Понедельник 13 декабря 2021 22:31
В Норвегии запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах из-за штамма "Омикрон" Фото: Норвегия запретит продажу алкоголя в барах и ресторанах из-за "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Норвегии вводят новые ограничения на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". В частности, в стране начинает действовать запрет на продажу алкоголя в отелях, барах и ресторанах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, кроме запрета на продажу алкоголя в отелях, барах и ресторанах вводятся более строгие ограничения в школах. Также правительство намерено ускорить вакцинацию жителей страны, чтобы сдержать вспышку штамма "Омикрон".

Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, ограничения не направленны на изоляцию жителей страны. Он отметил, что те кто может работать удаленно, смогут это сделать из дома. Глава правительства также призвал норвежцев сократить число контактов.

Напомним, ранее Йонас Гар Стере заявил о планах ужесточить карантинные ограничения в стране из-за распространения коронавируса.

Отметим, 13 декабря Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) рекомендовал правительству действовать незамедлительно с ужесточением карантина.

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