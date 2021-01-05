У Норвегії померли двоє щеплених від COVID-19 пацієнта

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

В Норвегії зафіксували два смертельні випадки серед пацієнтів, яким була введена вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Двоє мешканців будинків для людей похилого віку померли через два дні після щеплення.

Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.

В Норвегії вивчають, чи є зв'язок між смертю пацієнтів і вакциною від коронавірусу.

"У вівторок, 5 січня, ми отримали два повідомлення про смерті, яка сталася через кілька днів після вакцинації. В цей час жителі обраних будинків для людей похилого віку отримали вакцину Comirnaty (BioNTech/Pfizer)", - зазначили в норвезькому МОЗ.

При цьому в агентстві відзначили, що зараз вакцинуються самі слабкі і вразливі, у яких є серйозні захворювання.

"Ймовірно, що будуть смертельні випадки. Зараз ми повинні оцінити, чи є вакцина причиною смерті, чи це збіг, що це відбувається так скоро після вакцинації", - заявив медичний директор Стейнар Мадсен.

Першими в країні були щеплені мешканці будинку літніх людей в Осло.

Нагадаємо, в Євросоюзі в середу можуть схвалити використання вакцини від COVID компанії Moderna.

Зараз в ЄС використовується вакцина компаній Pfizer/BioNTech. Вакцинація почалася в європейських країнах 27 грудня. У Норвегії, яка не входить до складу ЄС, також масова вакцинація почалася 27 грудня.