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В Норвегии считают, что Европа пока не может отказаться от газа

Фото: глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт (facebook.com/annikenhuitfeldt)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на конференции в Нью-Дели заявила, что Европа пока не может отказаться от использования газа. Однако переход к "зеленой" энергетике стал более актуален на фоне кризиса, связанного с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ND TV.

"Газ - это переходный источник. Он должен использоваться как раз тогда, когда мы намереваемся обращаться к возобновляемой энергии. Невозможно сократить работу газовой отрасли немедленно, особенно в Европе, где сейчас высокий спрос на норвежский газ. Мы будем продолжать поставлять газ на европейский рынок еще несколько лет", - заявила глава МИД.

Она добавила, что Норвегия не будет ликвидировать нефтегазовую отрасль ради полного перехода на "зеленую" энергетику. Но в то же время страна планирует сократить выбросы.

"Мы, конечно, сократим выбросы на 55% к 2030 году, но мы не поддержим ликвидацию норвежского нефтегазового сектора, поскольку это было бы ошибкой. Мы используем накопленные знания в этой отрасли и излишки, которые она дает, для развития возобновляемых источников энергии", - отметила Хюитфельдт.

Глава МИД подчеркнула, что переход на возобновляемую энергию в любом случае необходим, поскольку "нынешний кризис в отношениях с Россией весьма болезненно демонстрирует, что зависимость от ископаемого топлива может привести к уязвимости на фоне поставок энергоносителей".

Напомним, в Австрии заявили, что ЕС намерен отказаться от поставок российского газа до 2027 года.

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НорвегияГазЕвропа