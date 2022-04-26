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У Норвегії вважають, що Європа поки не може відмовитися від газу

Фото: глава МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельдт (facebook.com/annikenhuitfeldt)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт на конференції в Нью-Делі заявила, що Європа поки не може відмовитися від використання газу. Однак перехід до "зеленої" енергетики став більш актуальний на тлі кризи, пов'язаної з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ND TV.

"Газ - це перехідне джерело. Він повинен використовуватися саме тоді, коли ми маємо намір звертатися до відновлюваної енергії. Неможливо скоротити роботу газової галузі негайно, особливо в Європі, де зараз високий попит на норвезький газ. Ми будемо продовжувати постачати газ на європейський ринок ще кілька років", - заявила глава МЗС.

Вона додала, що Норвегія не ліквідовуватиме нафтогазову галузь заради повного переходу на "зелену" енергетику. Але в той же час країна планує скоротити викиди.

"Ми, звичайно, скоротимо викиди на 55% до 2030 року, але ми не підтримаємо ліквідацію норвезького нафтогазового сектора, оскільки це було б помилкою. Ми використовуємо накопичені знання в цій галузі і надлишки, які вона дає, для розвитку відновлюваних джерел енергії", - зазначила Хюітфельдт.

Глава МЗС підкреслила, що перехід на відновлювану енергію у будь-якому випадку необхідний, оскільки "нинішня криза у відносинах з Росією вельми болісно демонструє, що залежність від викопного палива може призвести до уразливості на тлі поставок енергоносіїв".

Нагадаємо, в Австрії заявили, що ЄС має намір відмовитися від поставок російського газу до 2027 року.

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