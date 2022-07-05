В Норвегии рабочие нефтяных месторождений объявили забастовку: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рабочие требуют повышения заработной платы, желая компенсировать растущую инфляцию. В правительстве Норвегии заявили, что внимательно следят за конфликтом и готовы вмешаться, чтобы остановить забастовку.

Во вторник из-за забастовки добыча нефти и газа в Норвегии сократится на 89 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых добыча газа составит 27 500 баррелей в сутки. Забастовки начались в полночь по местному времени на трех месторождениях — Гудрун, Осеберг Юг и Осеберг Восток — и распространится суммарно на семь месторождений.