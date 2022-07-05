UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Норвегии рабочие нефтяных месторождений объявили забастовку: что произошло

Фото: в Норвегии рабочие нефтяных месторождений объявили забастовку (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Рабочие ряда предприятий добывающей отрасли Норвегии объявили забастовку, требуя повышения заработной платы. Приостановка работы компаний сократит добычу нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рабочие требуют повышения заработной платы, желая компенсировать растущую инфляцию. В правительстве Норвегии заявили, что внимательно следят за конфликтом и готовы вмешаться, чтобы остановить забастовку.

Во вторник из-за забастовки добыча нефти и газа в Норвегии сократится на 89 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых добыча газа составит 27 500 баррелей в сутки. Забастовки начались в полночь по местному времени на трех месторождениях — Гудрун, Осеберг Юг и Осеберг Восток — и распространится суммарно на семь месторождений.

Напомним, что Норвегия из-за санкций отказалась пропускать российский груз на архипелаг Шпицберген.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗабастовкаНорвегияНефтьГаз