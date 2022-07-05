У Норвегії працівники нафтових родовищ оголосили страйк: що сталося

Працівники ряду підприємств добувної галузі Норвегії оголосили страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати. Призупинення роботи компаній скоротить видобуток нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Робітники вимагають підвищення заробітної плати, бажаючи компенсувати зростаючу інфляцію. В уряді Норвегії заявили, що уважно стежать за конфліктом і готові втрутитися, щоб зупинити страйк.
У вівторок через страйк видобуток нафти і газу у Норвегії скоротиться на 89 000 барелів нафтового еквівалента на добу, з яких видобуток газу складе 27 500 барелів на добу. Страйки почалися опівночі за місцевим часом на трьох родовищах - Гудрун, Осеберг Південь і Осеберг Схід — і пошириться загалом на сім родовищ.
Нагадаємо, що Норвегія через санкції відмовилася пропускати російський вантаж на архіпелаг Шпіцберген.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.