У Норвегії працівники нафтових родовищ оголосили страйк: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Робітники вимагають підвищення заробітної плати, бажаючи компенсувати зростаючу інфляцію. В уряді Норвегії заявили, що уважно стежать за конфліктом і готові втрутитися, щоб зупинити страйк.

У вівторок через страйк видобуток нафти і газу у Норвегії скоротиться на 89 000 барелів нафтового еквівалента на добу, з яких видобуток газу складе 27 500 барелів на добу. Страйки почалися опівночі за місцевим часом на трьох родовищах - Гудрун, Осеберг Південь і Осеберг Схід — і пошириться загалом на сім родовищ.