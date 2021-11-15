UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Норвегии обнаружили новый вариант Delta-штамма

Автор: Сергей Пышкин

В Норвегии обнаружили очередной вариант Delta-штамма. За последние месяцы его регистрируют во многих регионах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Новая мутация получила международное обозначение AY.63.

"У нас нет оснований утверждать, что данная разновидность имеет какие-либо особые конкурентные преимущества, поэтому мы не считаем его более заразным, чем обычную версию Delta-штамма", - заявил старший сотрудник Норвежского института здравоохранения Олав Хунгнес.

Отмечается, что пока доказательств неэффективности вакцин против выявленной мутации нет.

Впервые новый вариант Delta-штамма обнаружили еще в конце июня текущего года, однако за последние месяцы болезнь распространилась по стране, в связи с чем сегодня случаи заражения фиксируют во многих регионах Норвегии.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияКоронавирус