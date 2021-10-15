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В Норвегии назначили новое правительство

Автор: Наталья Скороход

Новое левоцентристское правительство Норвегии формально пришло к власти 14 октября после победы на выборах в прошлом месяце. Его возглавил Йонас Гар Стьоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Левоцентристская меньшинство, которое возглавил Стере, победила консервативное большинство на выборах 13 сентября и будет определять политику страны в течение следующих четырех лет.

назначил Марте Мьоэса Персена из лейбористов министром нефти и энергетики. Лидер центристской партии Трюгве Слагсволд Ведума назначен министром финансов.

Также д

Напомним, что Эрна Сульберг подала в отставку после проигрыша на выборах.

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Норвегия