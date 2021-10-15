RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Норвегії призначили новий уряд

Автор: Наталья Скороход

Новий лівоцентристський уряд Норвегії формально прийшов до влади 14 жовтня після перемоги на виборах минулого місяця. Його очолив Йонас Гар Стьоре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лівоцентристська меншина, яку очолив Стере, перемогла консервативну більшість на виборах 13 вересня і визначатиме політику країни протягом наступних чотирьох років.

призначив Марті Мьоеса Персена з лейбористів міністром нафти і енергетики. Лідер центристської партії Трюгве Слагсволд Ведума призначений міністром фінансів.

Також двох людей, що

Нагадаємо, що Ерна Сульберг подала у відставку після програшу на виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия