У Норвегії призначили новий уряд

Новий лівоцентристський уряд Норвегії формально прийшов до влади 14 жовтня після перемоги на виборах минулого місяця. Його очолив Йонас Гар Стьоре.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Лівоцентристська меншина, яку очолив Стере, перемогла консервативну більшість на виборах 13 вересня і визначатиме політику країни протягом наступних чотирьох років.
призначив Марті Мьоеса Персена з лейбористів міністром нафти і енергетики. Лідер центристської партії Трюгве Слагсволд Ведума призначений міністром фінансів.
Також двох людей, що
Нагадаємо, що Ерна Сульберг подала у відставку після програшу на виборах.