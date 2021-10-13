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У Норвегії чоловік стріляв у перехожих з лука, є жертви

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Середа 13 жовтня 2021 22:27
У Норвегії чоловік стріляв у перехожих з лука, є жертви Фото: у Норвегії чоловік стріляв у перехожих з луках, є жертви (twitter.com/T_FireNews)
Автор: Сергій Пишкін

В норвезькому місті Конгсберг чоловік обстріляв з луку натовп. Відомо про загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами начальника поліції, злочинця затримали. За попередньою інформацією - чоловік діяв самостійно.

Зокрема, відомо про постраждалих. Декілька людей загинули внаслідок нападу.

Начальник поліції відмовився коментувати кількість осіб, які були поранені.

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