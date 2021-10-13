У Норвегії чоловік стріляв у перехожих з лука, є жертви
Фото: у Норвегії чоловік стріляв у перехожих з луках, є жертви (twitter.com/T_FireNews)
В норвезькому місті Конгсберг чоловік обстріляв з луку натовп. Відомо про загиблих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами начальника поліції, злочинця затримали. За попередньою інформацією - чоловік діяв самостійно.
Зокрема, відомо про постраждалих. Декілька людей загинули внаслідок нападу.
Начальник поліції відмовився коментувати кількість осіб, які були поранені.
Norveç'in Kongsberg Kentinde Ok ve Yayla Yapılan Bir Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var— Haber Zamanı (@haberzamaniii) October 13, 2021
Polis Bir Şüphelinin Tutuklandığını Belirtti.#NORVEÇ #Norway pic.twitter.com/l7RXYeLmtk