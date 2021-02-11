В Норвегии могут рекомендовать жителям носить две маски одновременно

Правительство Норвегии обсуждает рекомендацию для жителей о ношении двух масок в общественных местах. Это может помочь еще лучше ограничивать распространение коронавируса.

Министерство здравоохранения Норвегии думает о новых рекомендациях для граждан на основании исследований в США. Там отследили как сильно распространяется воздух или аэрозоли через две маски или маску и салфетку, через одну медицинску маску или одну тканевую повязку.

Опыты показали, что распространение аэрозоля через две маски или же через маску и салфетку снижается на 90%, в то время как в других случаях этот показатель составлял 42 и 44,3%.

Теперь норвежцам могут рекомендовать носить двойную защиту на лице, чтобы внутренняя маска более плотно прилегала к носу и рту, тем самым снижая выход из нее воздуха и жидкостей.