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В Норвегии могут рекомендовать жителям носить две маски одновременно

Автор: Роман Тверденко

Правительство Норвегии обсуждает рекомендацию для жителей о ношении двух масок в общественных местах. Это может помочь еще лучше ограничивать распространение коронавируса.

Об этом сообщает Nrk.no.

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Министерство здравоохранения Норвегии думает о новых рекомендациях для граждан на основании исследований в США. Там отследили как сильно распространяется воздух или аэрозоли через две маски или маску и салфетку, через одну медицинску маску или одну тканевую повязку.

Опыты показали, что распространение аэрозоля через две маски или же через маску и салфетку снижается на 90%, в то время как в других случаях этот показатель составлял 42 и 44,3%.

Теперь норвежцам могут рекомендовать носить двойную защиту на лице, чтобы внутренняя маска более плотно прилегала к носу и рту, тем самым снижая выход из нее воздуха и жидкостей.

В январе сообщалось, что в Австрии жителей обязали носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте. Они лучше защищают, чем обычная маска. Подобную идею обсуждали и в Германии.

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