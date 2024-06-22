Норріс виграв у Ферстаппена кваліфікацію Гран-прі Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

24-річний гонщик показав найкращий час за підсумками суботніх заїздів. Він проїхав коло за 1:11.383 хвилини.

У першій частині кваліфікації вибули пілоти "Вільямса" Сарджент і Албон, гонщики РБ Ріккардо та Цунода, а також Магнуссен ("Хаас"). Натомість в другому сегменті припинили боротьбу Чжоу з "Кік Заубера", пілот "Астон Мартіна" Стролл, гонщик "Хааса" Хюлькенберга, Боттас ("Кік Заубер") і пілот "Астон Мартіна" Алонсо.

Після перших спроб у фіналі кваліфікації в лідерах опинився Ферстаппен із "Ред Булла". Чинни чемпіон світу на понад десяту секунди випередив Норріса та пілота "Мерседеса" Хемілтона. Друге коло нідерландець проїхав ще краще, але британець з "Макларена" видав на 0.02 секунди коло швидше.

Хемілтон залишився на третій позиції, а компанію у другому ряду стартової решітки йому складе співвітчизник і партнер по команді Расселл. Далі розташувалися пілоти "Феррарі" Леклер і Сайнс, гонщик "Альпін" Гаслі, Перес із "Ред Булла", Окон ("Альпін") і пілот "Макларена" Піастрі.

Гран-прі Іспанії відбудеться в неділю, 23 червня. Старт призначений на 16:00 за київським часом. Тривалість – 66 кіл. Перес за підсумками попереднього етапу отримав 3 позиції штрафу на старті в Барселоні.