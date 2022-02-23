ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Норрис показал лучшее время в первый день тестов Формулы-1

Новина українською →
Барселона, Среда 23 февраля 2022 20:02
Норрис показал лучшее время в первый день тестов Формулы-1 Фото: болид Ландо Норриса (twitter.com/F1)
Автор: Андрей Вырва

Команды Формулы-1 завершили первый день предсезонных тестов в Барселоне. Лучший результат показал гонщик "Макларена" Ландо Норрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.

В тестовых заездах приняло участие 16 гонщиков.

Лучший результат показал Ландо Норрис на "Макларене". Он проехал круг за 1:19,568.

Больше всего кругов проехали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Фернандо Алонсо ("Альпин"), 147 и 146 соответственно.

Результаты первого дня тестов:

Пилот

Команда

Время

Круги

1. Л.Норрис

McLaren

1:19.568

102

2. Ш.Леклер

Ferrari

1:20.165

80

3. К.Сайнс

Ferrari

1:20.416

73

4. Д.Расселл

Mercedes

1:20.784

77

5. Л.Хэмилтон

Mercedes

1:20.929

50

6. С.Феттель

Aston Martin

1:21.276

52

7. Ю.Цунода

AlphaTauri

1:21.638

120

8. Ф.Алонсо

Alpine

1:21.746

146

9. М.Ферстаппен

Red Bull

1:22.246

147

10. В.Боттас

Alfa Romeo

1:22.572

23

11. А.Элбон

Williams

1:22.760

66

12. М.Шумахер

Haas

1:22.962

23

13. Л.Стролл

Aston Martin

1:23.327

67

14. Н.Латифи

Williams

1:23.379

66

15. Н.Мазепин

Haas

1:24.505

20

16. Р.Кубица

Alfa Romeo

1:25.909

9

Напомним, что Шарль Леклер показал лучшее время утренней сессии первых тестов Формулы-1.

К слову, раньше термин Формулы-1 DRS разобрали простыми словами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина