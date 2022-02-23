Норрис показал лучшее время в первый день тестов Формулы-1
Команды Формулы-1 завершили первый день предсезонных тестов в Барселоне. Лучший результат показал гонщик "Макларена" Ландо Норрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.
В тестовых заездах приняло участие 16 гонщиков.
Лучший результат показал Ландо Норрис на "Макларене". Он проехал круг за 1:19,568.
Больше всего кругов проехали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Фернандо Алонсо ("Альпин"), 147 и 146 соответственно.
Результаты первого дня тестов:
|
Пилот
|
Команда
|
Время
|
Круги
|
1. Л.Норрис
|
McLaren
|
1:19.568
|
102
|
2. Ш.Леклер
|
Ferrari
|
1:20.165
|
80
|
3. К.Сайнс
|
Ferrari
|
1:20.416
|
73
|
4. Д.Расселл
|
Mercedes
|
1:20.784
|
77
|
5. Л.Хэмилтон
|
Mercedes
|
1:20.929
|
50
|
6. С.Феттель
|
Aston Martin
|
1:21.276
|
52
|
7. Ю.Цунода
|
AlphaTauri
|
1:21.638
|
120
|
8. Ф.Алонсо
|
Alpine
|
1:21.746
|
146
|
9. М.Ферстаппен
|
Red Bull
|
1:22.246
|
147
|
10. В.Боттас
|
Alfa Romeo
|
1:22.572
|
23
|
11. А.Элбон
|
Williams
|
1:22.760
|
66
|
12. М.Шумахер
|
Haas
|
1:22.962
|
23
|
13. Л.Стролл
|
Aston Martin
|
1:23.327
|
67
|
14. Н.Латифи
|
Williams
|
1:23.379
|
66
|
15. Н.Мазепин
|
Haas
|
1:24.505
|
20
|
16. Р.Кубица
|
Alfa Romeo
|
1:25.909
|
9
Напомним, что Шарль Леклер показал лучшее время утренней сессии первых тестов Формулы-1.
К слову, раньше термин Формулы-1 DRS разобрали простыми словами.