Норріс показав найкращий час в перший день тестів Формули-1
Команди Формули-1 завершили перший день передсезонних тестів у Барселоні. Найкращий результат показав гонщик "Макларена" Ландо Норріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.
В тестових заїздах взяло участь 16 гонщиків.
Найкращий результат показав Ландо Норріс на "Макларен". Він проїхав коло за 1:19,568.
Найбільше кіл подолали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") та Фернандо Алонсо ("Альпін"), 147 та 146 відповідно.
Результати першого дня тестів:
|
Пілот
|
Команда
|
Час
|
Кола
|
1. Л. Норріс
|
McLaren
|
1:19.568
|
102
|
2. Ш. Леклер
|
Ferrari
|
1:20.165
|
80
|
3. К. Сайнс
|
Ferrari
|
1:20.416
|
73
|
4. Д. Расселл
|
Mercedes
|
1:20.784
|
77
|
5. Л. Хемілтон
|
Mercedes
|
1:20.929
|
50
|
6. С. Феттель
|
Aston Martin
|
1:21.276
|
52
|
7. Ю. Цунода
|
AlphaTauri
|
1:21.638
|
120
|
8. Ф. Алонсо
|
Alpine
|
1:21.746
|
146
|
9. М. Ферстаппен
|
Red Bull
|
1:22.246
|
147
|
10. В. Боттас
|
Alfa Romeo
|
1:22.572
|
23
|
11. А. Албон
|
Williams
|
1:22.760
|
66
|
12. М. Шумахер
|
Haas
|
1:22.962
|
23
|
13. Л. Стролл
|
Aston Martin
|
1:23.327
|
67
|
14. Н. Латіфі
|
Williams
|
1:23.379
|
66
|
15. М. Мазєпін
|
Haas
|
1:24.505
|
20
|
16. Р. Кубіца
|
Alfa Romeo
|
1:25.909
|
9
Нагадаємо, що Шарль Леклер показав найкращий час ранкової сесії перших тестів Формули-1.
До слова, раніше термін Формули-1 DRS розібрали простими словами.