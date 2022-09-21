"Норрчепінг" – "Будівельник": де дивитися і прогноз на матч баскетбольної Ліги чемпіонів

Столичний "Будівельник" візьме старт у Лізі чемпіонів 2022/23 матчем проти шведського "Норрчепінга" в рамках першого раунду кваліфікації турніру.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Норрчепінг" – "Будівельник" відбудеться в Лісабоні 21 вересня. Старт поєдинку на місцевій арені "Павільян Фіделідаде" о 20:00 за київським часом.

У разі перемоги вітчизняний гранд зустрінеться з німецьким "Бамбергом" у 2-му раунді кваліфікації. Потенційні дві перемоги виведуть "Будівельник" у фінал попереднього етапу. Там кияни зустрінуться з переможцем іншої частини сітки, де змагатимуться лісабонська "Бенфіка", кіпрський "Керавнос" та косовський "Голден Ігл".

Переможець кваліфікації виступить в основному раунді Ліги чемпіонів. "Будівельник" або хтось із його суперників потрапить до квартету F, де на найсильнішого вже чекають іспанська "Манреса", латвійський ВЕФ і французький "Лімож".

Де дивитися матч "Норрчепінг" – "Будівельник"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Поєдинок "гладіаторів" у кваліфікації єврокубка покаже телеканал УНІАН. Також трансляція із 20:00 буде доступна на YouTube-каналі баскетбольної Ліги чемпіонів.

Прогноз букмекерів на матч "Норрчепінг" – "Будівельник"

Фахівці контори Favbet визначили столичний клуб безумовним фаворитом двобою. На перемогу "Будівельника" приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,18. Натомість кеф на ймовірну перемогу "дельфінів" склав солідні 4,50.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на нічийний рахунок за підсумком першої половини матчу з перспективним балом 10,50. Непатріотична ставка з перемогою "Норрчепінга" в другій половині збільшить виграш у 2,98 разів.

Кадрова ситуація "Будівельника"

Влітку "гладіаторів" очолив Валерій Плеханов. Він був серед засновників "Донецька" та працював у структурі "тигрів" у 2008-2014 рр. Пізніше тренував "ДніпроАЗОТ", "Кривбас" і "Запоріжжя". Із двома останніми клубами здобув "бронзу" та "срібло" Суперліги відповідно.

Із попереднього сезону в складі "Будівельника" залишилися українці Близнюк і Грицак, а також легіонери Гудвін і Браун. Перед новим сезоном лави команди поповнили українські баскетболісти Бобров, Крутоус і Тиртишник, а також іноземці – Барбер, Бергаменескел, Грант, Маяускас.

Напередодні слобожанський "Прометей" відмовився від участі в баскетбольній Суперлізі на прийдешній сезон. Керівництво клубу з Дніпропетровщини назвало дискримінацією вимогу федерації внести 4,5 млн гривень стартового внеску через участь у турнірі не під егідою ФІБА – Єврокубку.