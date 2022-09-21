"Норрчепинг" – "Будивельник": где смотреть и прогноз на матч баскетбольной Лиги чемпионов

Столичный "Будивельник" возьмет старт в Лиге чемпионов 2022/23 матчем против шведского "Норрчепинга" в рамках первого раунда квалификации турнира.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Норрчепинг" – "Будивельник" состоится в Лиссабоне 21 сентября. Старт поединка на местной арене "Павильян Фиделидаде" в 20:00 по киевскому времени.

В случае победы отечественный гранд встретится с немецким "Бамбергом" во 2-м раунде квалификации. Потенциальные две победы выведут "Будивельник" в финал предварительного этапа. Там киевляне встретятся с победителем другой части сетки, где будут соревноваться лиссабонская "Бенфика", кипрский "Керавнос" и косовский "Голден Игл".

Победитель квалификации выступит в основном раунде Лиги чемпионов. "Будивельник" или кто-то из его соперников попадет в квартет F, где сильнейшего уже ждут испанская "Манреса", латвийский ВЭФ и французский "Лимож".

Где смотреть матч "Норрчепинг" – "Будивельник"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Поединок гладиаторов в квалификации еврокубка покажет телеканал УНИАН. Также трансляция с 20:00 будет доступна на YouTube-канале баскетбольной Лиги чемпионов.

Прогноз букмекеров на матч "Норрчепинг" – "Будивельник"

Специалисты конторы Favbet определили столичный клуб безусловным фаворитом поединка. На победу "Будивельника" принимают ставки со скромным коэффициентом 1,18. В то же время кэф на вероятную победу "дельфинов" составил солидные 4,50.

Любители острых ощущений могут заложиться на ничейный счет по итогам первой половины матча с перспективным баллом 10,50. Непатриотическая ставка с победой "Норрчепинга" во второй половине увеличит выигрыш в 2,98 раза.

Кадровая ситуация "Будивельника"

Летом "гладиаторов" возглавил Валерий Плеханов. Он был среди основателей "Донецка" и работал в структуре "тигров" в 2008-2014 гг. Позже тренировал "ДнепрАЗОТ", "Кривбасс" и "Запорожье". С двумя последними клубами завоевал "бронзу" и "серебро" Суперлиги соответственно.

С предыдущего сезона в составе "Будивельника" остались украинцы Близнюк и Грицак, а также легионеры Гудвин и Браун. Перед новым сезоном ряды команды пополнили украинские баскетболисты Бобров, Крутоус и Тыртышник, а также иностранцы – Барбер, Бергаменескел, Грант, Маяускас.

Накануне слобожанский "Прометей" отказался от участия в баскетбольной Суперлиге в грядущем сезоне. Руководство клуба из Днепропетровской области назвало дискриминацией требование федерации внести 4,5 млн гривен стартового взноса из-за участия в турнире не под эгидой ФИБА – Еврокубка.