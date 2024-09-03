Норовливий вихованець "Шахтаря" повернувся в екзотичний чемпіонат
Український вінгер Олексій Кащук приєднався до азербайджанського "Карабаха".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.
24-річний українець повернувся в знайомий чемпіонат. До укладення контракту з чемпіоном Азербайджаном він був найдорожчим вільним агентом із українським паспортом.
Кащук підписав із "Карабахом" угоду на 2 роки. Агдамцям вінгер дістався безкоштовно, бо після піврічного простою дочекався завершення договору з донецьким "Шахтарем". Дебютувати за нову команду в Прем'єр-лізі український футболіст матиме нагоду 14 вересня в домашньому поєдинку проти "Сабаїла".
Кащук вдруге гратиме в чемпіонаті Азербайджану. У 2022-2023 рр. він захищав кольори бакинського "Сабаха". Тоді українець встиг зіграти 41 матчі в усіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів і віддав 12 результативних передач.
Що відомо про "Карабах"
Заснований у 1951 році клуб. Попередні назви команди – "Мехсул", "Шафаг", "Кооператор". Прізвисько – "скакуни".
У радянський час "Карабах" двічі став чемпіоном Азербайджанської РСР (1988, 1990), а також завоював Кубок республіки-1990. У роки незалежності спершу перебував у тіні, завоювавши лише один титул (1993). Утім, у новому столітті став домінатором чемпіонату. Наразі "Карабах" – 11-разовий чемпіон Азербайджану та 8-разовий володар Кубка Азербайджану.
У сезоні 2024/25 "скакуни" гратимуть в загальному етапі Ліги Європи. Перший матч – проти лондонського "Тоттенхема" на виїзді (26 вересня).
До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.
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