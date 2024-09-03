Строптивый воспитанник "Шахтера" вернулся в экзотический чемпионат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt .

24-летний украинец вернулся в знакомый чемпионат. До заключения контракта с чемпионом Азербайджаном, он был самым дорогим свободным агентом с украинским паспортом.

Кащук подписал с "Карабахом" соглашение на 2 года. Агдамцам вингер достался бесплатно, потому что после полугодового простоя дождался завершения договора с донецким "Шахтером". Дебютировать за новую команду в Премьер-лиге Украинский футболист будет иметь возможность 14 сентября в домашнем поединке против "Сабаила".

Кащук во второй раз будет играть в чемпионате Азербайджана. В 2022-2023 гг. он защищал цвета бакинского "Сабаха". Тогда украинец успел сыграть 41 матч во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

Что известно о "Карабахе"

Основанный в 1951 клуб. Предыдущие названия команды – "Мэхсул", "Шафаг", "Кооператор". Прозвище – "скакуны".

В советское время "Карабах" дважды стал чемпионом Азербайджанской ССР (1988, 1990), а также завоевал Кубок республики-1990. В годы независимости сначала находился в тени, завоевав только один титул (1993). Впрочем, в новом веке стал доминатором чемпионата. Ныне "Карабах" – 11-кратный чемпион Азербайджана и 8-кратный обладатель Кубка Азербайджана.

В сезоне 2024/25 "скакуны" сыграют в общем этапе Лиги Европы. Первый матч – против лондонского "Тоттенхэма" на выезде (26 сентября).