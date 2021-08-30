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Нет такой нормы: посол НАТО отрицает невозможность вступления Украины во время войны

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава представительства НАТО в Украине Александер Винников рассказал, действительно ли Украина не может стать членом Альянса пока идет война с Россией. По его словам, в договоре о НАТО нет таких норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла для "Европейской правды".

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - пояснил Винников.

В то же время глава представительства добавил, что НАТО заинтересовано в том, чтобы агрессия России против Украины оставалась "красной линией" для Альянса. Именно поэтому, как отметил Винников, силы НАТО увеличивают свое присутствие в Черном море.

"Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Все это - четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", - сказал он.

Напомним, недавно президент Эстонии сказала, что Украине для вступления в НАТО нужно решить конфликт с Россией и вернуть свои территории.

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