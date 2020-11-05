Нормандский саммит реально провести в ноябре-декабре, - Резников

Саммит лидеров "нормандской четверки" реально провести в ближайшие два месяца. На его сроки не влияют новые инициативы сторон по урегулированию на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, украинский план действий по мирному урегулированию не мешает в этом году все-таки провести в Берлине саммит лидеров нормандского формата

"Чтобы они могли сверить часы и обсудить, что исполнено со времен Парижа, а что нет и почему. Мы считаем, что провести саммит реально в ноябре-декабре", - отметил Резников.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москве неизвестно о подготовке встречи в нормандском формате.

"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, нормандский формат разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", - заявил он.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев продолжает работать над подготовкой такого саммита.

Отметим, согласно представленному в Трехсторонней контактной группе плану, Украина предлагает демилитаризировать Донбасс для проведения там выборов в 2021 году.