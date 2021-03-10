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Нормандские советники соберутся на заседание через неделю-две. Рассмотрят план по Донбассу

Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча советников "нормандской четверки" должна состояться через неделю - две. Он отметил, что встреча состоится в формате видеоконференции.

Об этом он заявил на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права", - заявил он.

При этом Ермак добавил, что если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

"Мы считаем, что ... сохранение режима прекращения огня на Донбассе есть принципиальным условием для продолжения всех других переговоров. Сегодня мы считаем, что со стороны Германии и Франции рамках нормандского формата был предложен очень мощный шаг. Я надеюсь, что через неделю-две это будет предметом еще одного мощного обсуждения во время видеоконференции советников нормандского формата", - заявил он.

В частности, Ермак заявил, что во время встречи обсудят создание так называемых кластеров, которые могут "стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов".

Напомним, в конце января инициатором переноса нормандской встречи политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции стала украинская сторона. Это произошло в связи с пожаром в Харькове и выездом главы Офиса президента Андрея Ермака на место трагедии.

Кроме того, прошлая встреча советников в Берлине не принесла конкретных результатов. По крайней мере, ни одна из сторон не раскрыла деталей, ограничившись заявлением о том, что пройдет еще одна встреча.

После берлинской встречи президент Зеленский пожаловался канцлеру Германии Ангеле Меркель на отсутствие прогресса в мирном урегулировании.

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Новости Украины советникАндрей ЕрмакНормандская четверка
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