Нормандські радники зберуться на засідання через тиждень-два. Розглянуть план по Донбасу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" має відбутися через тиждень - два. Він зазначив, що зустріч відбудеться в форматі відеоконференції.
Про це він заявив на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік".
"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу "Мінська", відповідає нормам міжнародного права", - заявив він.
При цьому Єрмак додав, що якщо Росія не погоджується, "це означає, що вона не хоче припинення війни і настання миру на території Донбасу".
"Ми вважаємо, що ... збереження режиму припинення вогню на Донбасі є принциповою умовою для продовження всіх інших переговорів. Сьогодні ми вважаємо, що з боку Німеччини і Франції рамках нормандського формату було запропоновано дуже потужний крок. Я сподіваюся, що через тиждень-два це буде предметом ще одного потужного обговорення під час відеоконференції радників нормандського формату", - заявив він.
Зокрема, Єрмак заявив, що під час зустрічі обговорять створення так званих кластерів, які можуть стати в разі погодження основною для Дорожньої карти, яка закінчилася б встановленням миру на Донбасі, реінтеграцій окупованих територій і проведенням місцевих виборів".
Нагадаємо, в кінці січня ініціатором перенесення нормандської зустрічі політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції стала українська сторона. Це сталося у зв'язку з пожежею в Харкові і виїздом глави Офісу президента Андрія Єрмака на місце трагедії.
Крім того, минула зустріч радників в Берліні не дала конкретних результатів. Принаймні, жодна з сторін не розкрила деталей, обмежившись заявою про те, що пройде ще одна зустріч.
Після берлінської зустрічі президент Зеленський поскаржився канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на відсутність прогресу у мирному врегулюванні.