Нормандские маневры: как выполняются договоренности Зеленского и Путина по Донбассу

Встреча "нормандской четверки" запланирована на апрель (фото: Офис президента Украины)

Со встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря прошло уже больше двух месяцев. Тогда стороны договорились, что следующий саммит должен состояться на протяжении четырех месяцев в Берлине, то есть примерно в первой половине апреля.

Впрочем, помимо обмена пленными особого прогресса в мирном урегулировании не заметно. Несмотря на это, на Мюнхенской мирной конференции президент Владимир Зеленский заявил, что все же рассчитывает на новый саммит в назначенное время. Как выполняются парижские договоренности и чего ждать дальше – в материале РБК-Украина.

На Мюнхенской конференции по безопасности должна была состояться встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и России, но в итоге ее отменили. "Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле, а позже. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", – сказал украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Ранее он же говорил, что до встречи остается пару месяцев, но "никакой подготовки" к ней не видно. Экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный также не видит шансов уложиться в срок при нынешних темпах.

"Крайняя точка зимне-весеннего цикла переговоров – это примерно начало мая, если не успеют к тому моменту, то тогда саммит состоится уже не раньше середины октября. А перед такими встречами надо провести огромный объем работы, подготовки документов, проектов решений, технических встреч на уровне советников и министров и т.д.", – объяснил изданию Безсмертный.

В то же время сам Владимир Зеленский до сих пор рассчитывает, что нормандские переговоры на высшем уровне вскоре состоятся.

"Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года. Наша ключевая задача сегодня – обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей", – заявил Зеленский на Мюнхенской конференции.

Прекращение огня

Этот пункт традиционно является основой любых соглашений и договоренностей вокруг Донбасса, особенно на его важности настаивают в Киеве. Ведь без прекращения боевых действий вдоль линии фронта нет смысла говорить о нормализации ситуации в ОРДЛО, подготовке к местным выборам и прочих политических шагах.

В Париже участники саммита договорились перейти в режим прекращения огня еще до конца 2019 года. "Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что будем относиться к этому серьезно", – сказал тогда Зеленский.

Но на ситуацию на фронте эти договоренности никак не повлияли. Бои и обстрелы ведутся примерно в том же режиме и при той же интенсивности, что и ранее. Иногда она внезапно возрастает в разы, и украинские позиции за сутки обстреливаются более сотни раз. Только с начала года на Донбассе погибли уже 19 украинских воинов.

Про обсуждение какой-то новой даты перемирия на данный момент ничего не известно.

Разведение войск и открытие новых КПВВ

Отведение сил и техники на небольших участках линии фронта имеет, прежде всего, политический характер. На ситуацию с безопасностью это особо не влияет, признал в интервью Радио Свобода министр оборон Андрей Загороднюк. "Два километра особой разницы не сделают, это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", – сказал министр.

Да и сам Зеленский ранее говорил, что такими темпами на разведение уйдет лет двадцать. Потому разведение – это, прежде всего, символическая демонстрация готовности сторон к переговорам и уступкам.

Фото: facebook.com/ato.news

В Париже договорились развести войска еще на трех участках, и к концу января украинский Генштаб с ними определился: КПВВ "Гнутово", район железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (около Авдеевки).

Причем все эти пункты по замыслу несут в себе гуманитарную составляющую, т.е. разведение должно облегчать жизнь мирных людей по обе стороны. Кроме того, в Минске хотят вскоре разработать план открытия двух новых КПВВ, в Золотом и в Счастье.

По итогам последнего заседания ТКГ пресс-секретарь украинского представителя в Минской группе Леонида Кучмы сообщила, что участок разведения в районе Гнутово "практически согласован". Впрочем, представители ОБСЕ и боевиков эту информацию тогда не подтвердили.

На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский опять подчеркнул, что договоренность по одному участку уже достигнута и предложил новый, более масштабный механизм разведения. Всю линию разграничения предлагается разбить на отдельные сектора.

Разведение в каждом новом секторе начинается после того, как СММ ОБСЕ подтвердит, что на предыдущем уже не осталось солдат и боевой техники. Но об этом механизме Украина еще даже официально не рассказала другим участникам нормандского формата.

Расширение мандата миссии ОБСЕ

"СММ ОБСЕ должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата", – говорилось в парижском коммюнике.

Также там было указано, что миссия должна получить полный и беспрепятственный допуск ко всей территории Украины – то есть, и к неподконтрольным регионам. По факту же режим работы СММ за истекшие два с лишним месяца не изменился.

"Члены вооруженных формирований снова ограничивали свободу передвижения СММ на блокпосте около неподконтрольного правительству Верхнешироковского в южной части Донецкой области", – типичная фраза из ежедневных отчетов миссии за последнее время.

На парижских переговорах канцлер Германии Ангела Меркель особо подчеркивала, что СММ ОБСЕ должна патрулировать круглосуточно, в том числе в темное время суток. Но это пожелание пока также не выполнено. А пока что ОБСЕ в своих отчетах регулярно ссылается на то, что некоторые установленные ими камеры наблюдения не работают по техническим причинам, а доступ к ряду других невозможен "из-за погодных условий".

Таким образом, о надлежащей фиксации происходящего в ОРДЛО силами ОБСЕ речь пока вообще не идет. На январской встрече с главой ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой Зеленский обратил внимание на эти проблемы, а также необходимость обеспечить контроль ОБСЕ в том числе на украино-российской границе. О практических результатах встречи ничего не известно, миссия работает в прежнем режиме.

Обмен удерживаемыми лицами

Фактически, это единственная парижская договоренность, по которой есть ощутимый прогресс. Хотя на нормандском саммите и договаривались провести обмен "всех на всех" до конца прошлого года. Тем не менее в ходе состоявшегося 29 декабря обмена Украина отдала ОРДЛО 127 человека, получив взамен 76.

"Мы могли бы выйти на обмен и раньше, но нам не хватало политического толчка, который мы получили от нормандского саммита и смогли провести обмен до конца 2019 года", – сказала РБК-Украина Валерия Лутковская, которая до прошлой недели представляла Украину в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске.

Лутковская продолжает работать в группе по реинтеграции Комиссии по правовой реформе при президенте. По ее словам, примерно 90% своего времени гуманитарная подгруппа уделяет как раз вопросам обмена удерживаемыми и условиям их содержания под стражей.

Сам Зеленский часто публично подчеркивает, что именно освобождение пленных является для него главным приоритетом во всем минском процессе, а также приводит два состоявшихся обмена как пример успехов новой украинской власти. Сейчас у переговорщиков с украинской стороны есть новые задания.

По словам президента, более двух сотен украинцев до сих удерживаются на территории ОРДЛО, еще около сотни – в аннексированном Крыму и непосредственно на территории РФ. "Договорились о двух больших треках обмена, практически договорились. Действительно, сейчас говорим о возвращении 200 украинцев. Это большой трек", – заявил Зеленский в Мюнхене.

Политическое урегулирование

На нормандском саммите стороны договорились дальше обсуждать параметры закона об особом статусе Донбасса, с целью его введения на постоянной основе. Особый статус предусматривает создание "народной милиции" в ОРДЛО, особые отношения региона с РФ, повышенную роль русского языка и прочие нормы, которые, согласно социологии, не воспринимаются украинским обществом.

Во власти также уверяют, что на принципиальные уступки не пойдут. А любое расширение прав ОРДЛО возможно только как часть всеукраинской реформы децентрализации и усиления местного самоуправления.

Каких-либо сроков или прочей конкретики относительно параметров особого статуса в итоговом коммюнике не указано. Единственная конкретная норма – фиксация пресловутой "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Напомним, формула предусматривает, что закон об особом статусе вступает в силу на временной основе в день проведения местных выборов в ОРДЛО, а на постоянной – если ОБСЕ признает эти выборы демократическими. Но каких-либо дедлайнов, когда Верховная рада должна зафиксировать эту норму в законе, также не указано.

Пока что в политическом аспекте Украина сделала лишь один конкретный шаг – 12 декабря ВР еще на год продлила действие нынешнего закона об особом статусе. "Слуг народа" поддержали также ОПЗЖ, "Евросолидарность", депутатские группы и внефракционные – всего 320 "за".

Кроме того, как рассказала РБК-Украина Валерия Лутковская, в комиссии по правовой реформе при президенте продолжается работа над нормативной базой, нужной для реинтеграции.

фото: twitter.com/UNICEF_ECA

В частности, речь идет о законопроекте о переходном правосудии, границы которого вскоре должны быть утверждены указом президента, об амнистии, о компенсации жертвам конфликта и т.д. А вот уже внесенный в парламент законопроект – о выплате пенсий жителям ОРДЛО – Верховная рада не смогла принять даже в первом чтении, отправив на доработку.

Но на данный момент главное определяющее противоречие внутри нормандского формата – порядок выполнения Минских соглашений. Украина настаивает на их пересмотре или, по словам главы ОП Андрея Ермака, "модернизации". Главный нюанс – в какой момент Украина должна получить контроль за всей границей с РФ.

В Киеве видят только такую последовательность: прекращение боевых действий, ликвидация и вывод в РФ оккупационных войск, установление контроля за границей и только потом – выборы по всем международным стандартам. Причем на Банковой до сих пор хотят провести их вместе с местными выборами по всей Украине, в октябре этого года.

По информации РБК-Украина, в президентском офисе довольно давно возникла идея некоего компромисса относительно перехода границы под украинский контроль. В Мюнхене Зеленский признал, что на последнем нормандском саммите обсуждалась идея совместных патрулей с участием украинских солдат, ОБСЕ и "представителей оккупированных территорий" на переходной период.

Сейчас эта идея обсуждается на ТКГ в Минске. Заявление Зеленского вызвало большой резонанс в украинских медиа, хотя идею совместного патрулирования еще в декабре через несколько дней после нормандского саммита озвучил глава МВД Арсен Аваков.

Публично РФ и подконтрольные ей боевики резко отбрасывают любую возможность пересмотра соглашений, требуя сначала реализовать политические шаги, вроде выборов и амнистии, и только потом передавать границу.

Канцлер Ангела Меркель еще на парижской встрече заявила, что Минские соглашения не являются "окаменевшим документом". А в начале февраля в интервью "Громадському" идею пересмотра Минских соглашений поддержал и посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Глава ОП Андрей Ермак на своем первом брифинге подтвердил, что и далее будет заниматься переговорами по Донбассу. Бывший помощник президента известен своей склонностью к так называемой "неформальной дипломатии". Вероятно, что все нюансы дальнейшей подготовки к нормандскому саммиту, условия закона об особом статусе и тому подобное власти особо раскрывать не будут.

В любом случае, новый нормандский саммит будет иметь смысл только тогда, если все его участники смогут предварительно согласовать хоть бы часть ключевых политических вопросов: выборы, граница, амнистия и т.д. Выдать сам факт проведения саммита за серьезный прогресс в мирном урегулировании, как это было в Париже, второй раз уже не получится.