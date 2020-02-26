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Нормандская встреча: в России заявили об отсутствии информации о встрече глав МИД

Новости » Политика     26.02.2020 - 13:29
Нормандская встреча: в России заявили об отсутствии информации о встрече глав МИД
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

По словам Лаврова, говорить о подготовке нового саммита в "нормандском формате" рано

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет информации о планируемой через месяц встрече глав МИД нормандского формата. Об этом сообщают росСМИ.

Кроме того, Лавров заявил, что встреча в нормандском формате состоится после закрепления в законодательстве Украины особого статуса Донбасса.

"Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины", - сказал Лавров.

Россия также требует подписать перед встречей проект итогового документа, чтобы не было возможности что-то "переиграть".

Напомним, сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне. Пристайко отметил, что на встрече будут решать, как дальше продвигаться в этом вопросе.

Отметим, президент России Владимир Путин заявлял, что надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

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Новости Украины ЛавровНормандский формат
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