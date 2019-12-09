Нормандская встреча: что происходит в Париже

Нормандская четверка после долгого перерыва проводит встречу в Париже. Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель собрались сегодня, 9 декабря, в Елисейском дворце. Все подробности нормандской встречи – в материале РБК-Украина.

Началась встреча нормандской четверки

После ряда двухсторонних встреч, лидеры нормандской четверки начали переговоры. В зале собрались члены делегаций четырех стран, а Зеленский, Путин, Меркель и Макрон сели за стол переговоров. Они не делали никаких заявлений для прессы, а сами переговоры проходят в закрытом режиме.

График встреч сдвинулся, поэтому общая итоговая пресс-конференция состоится около 22:00.

Зеленский и Путин проведут встречу уже после общения в четырехстороннем формате, но до итогового брифинга.

Делегации прибыли в Елисейский дворец и начали двухсторонние встречи

Украинская, российская и немецкая делегации прибыли в Елисейский дворец, где их встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Первой прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

В составе украинской делегации вместе с Владимиром Зеленским прибыли Андрей Богдан, Андрей Ермак, Вадим Пристайко, Арсен Аваков, Алексей Оржель, Юрий Витренко, Руслан Хомчак.

Последней приехала российская делегация, в которую вошли Владимир Путин, Юрий Ушаков, Владислав Сурков, Алексей Миллер, Александр Новак.

После прибытия Владимир Зеленский отправился на двустороннюю встречу с Эммануэлем Макроном, а потом - с Ангелой Меркель.

Нормандская встреча должна была начаться в 17:05, однако график переговоров немного сдвинулся.

График встреч

Согласно графику, Владимир Зеленский проведет двусторонние встречи с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. После этого состоятся уже непосредственно переговоры нормандской четверки.

Кроме того, запланирована двухсторонняя встреча Зеленского с Путиным. В Офисе президента сообщали о том, что переговоры президентов Украины и России пройдут уже после итоговой пресс-конференции нормандского формата. А в росСМИ появилась информация о том, что Зеленский и Путин поговорят еще до общего брифинга.

Что обсудят в нормандском формате

Ключевой темой обсуждения нормандской четверки будет проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса. Украинская сторона будет настаивать на том, что голосование возможно только после вывода российских войск и получения Украиной контроля над своей границей.

Кроме того, как ранее заявлял Зеленский, в нормандском формате будет обсуждаться вопрос обмена пленными. Также президент Украины будет настаивать на полном прекращении огня.

Что обсудят Зеленский и Путин

В Париж в составе украинской делегации, в том числе, прибыли исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики Украины Алексей Оржель. Они будут присутствовать на встрече с Путиным, в ходе которой будут обсуждаться газовые вопросы. Российскую сторону вместе с президентом РФ будут приставлять глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

"Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в нормандском формате. Длительность переговоров будет зависеть от лидеров России и Украины", - заявил помощник Путина Юрий Ушаков.