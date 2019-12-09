Нормандська зустріч: що відбувається в Парижі

Нормандська четвірка після довгої перерви проводить зустріч у Парижі. Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель зібралися сьогодні, 9 грудня, в Єлисейському палаці. Всі подробиці нормандської зустрічі – в матеріалі РБК-Україна.

Делегації прибули в Єлисейський палац і почали двосторонні зустрічі

Українська, російська і німецька делегації прибули в Єлисейський палац, де їх зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Першою прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У складі української делегації разом з Володимиром Зеленським прибутку Андрій Богдан, Андрій Єрмак, Вадим Пристайко, Арсен Аваков, Олексій Оржель, Юрій Вітренко, Руслан Хомчак.

Останньою приїхала російська делегація, до якої увійшли Володимир Путін, Юрій Ушаков, Владислав Сурков, Олексій Міллер, Олександр Новак.

Після прибуття Володимир Зеленський відправився на двосторонню зустріч з Еммануелем Макрона, а потім - з Ангелою Меркель.

Нормандська зустріч мала розпочатися о 17:05, проте графік переговорів трохи зсунувся.

Графік зустрічей

Згідно з графіком, Володимир Зеленський проведе двосторонні зустрічі з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. Після цього відбудуться вже безпосередньо переговори нормандської четвірки.

Крім того, запланована двостороння зустріч Зеленського з Путіним. В Офісі президента повідомляли про те, що переговори президентів України і Росії пройдуть вже після підсумкової прес-конференції нормандського формату. А в росСМИ з'явилася інформація про те, що Зеленський і Путін поговорять ще до спільного брифінгу.

Що обговорять в нормандському форматі

Ключовою темою обговорення нормандської четвірки буде проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. Українська сторона буде наполягати на тому, що голосування можливе тільки після виведення російських військ і отримання Україною контролю над своєю кордоном.

Крім того, як раніше заявляв Зеленський, в нормандському форматі буде обговорюватися питання обміну полоненими. Також президент України наполягатиме на повному припиненні вогню.

Що обговорять Зеленський і Путін

В Париж у складі української делегації, в тому числі, прибули виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики України Олексій Оржель. Вони будуть присутні на зустрічі з Путіним, в ході якої будуть обговорюватися газові питання. Російську сторону разом із президентом РФ будуть приставляти глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Зустріч Путіна з Зеленським пройде після завершення саміту в нормандському форматі. Тривалість переговорів буде залежати від лідерів Росії та України", - заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.