"Нормандская четверка" обсудила принципы миротворческой операции ООН на Донбассе

Для Украины остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию

Министры иностранных дел "нормандской четверки" обсудили принципы миротворческой операции ООН на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как отмечается, министры обсудили будущую миротворческую операцию ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

"Несмотря на существование разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

В МИД сообщают, что для украинской стороны остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая с государственной украинско-российской границей в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве заявил, что миссия миротворцев Организации объединенных наций (ООН) должна заработать на востоке Украины уже в 2018 году.