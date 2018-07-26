"Нормандська четвірка" обговорила принципи миротворчої операції ООН на Донбасі

Для України залишається принциповим, що мандат майбутньої операції має поширюватися на всю тимчасово окуповану територію

Міністри закордонних справ "нормандської четвірки" обговорили принципи миротворчої операції ООН на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Як зазначається, міністри обговорили майбутню миротворчу операцію ООН, яка має сприяти виконанню Мінських домовленостей та відновленню суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

"Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту", - йдеться у повідомленні.

У МЗС повідомляють, що для української сторони залишається принциповим, що мандат майбутньої операції має поширюватися на всю тимчасово окуповану територію, включно з державним українсько-російським кордоном у зоні конфлікту, передбачати виведення іноземних збройних формувань, військової техніки і найманців, а також сприяти встановленню миру в регіоні.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві заявив, що місія миротворців Організації об'єднаних націй (ООН) має запрацювати на сході України вже у 2018 році.