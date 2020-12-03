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До нормальной жизни еще полгода: Австрия начинает частичное ослабление локдауна

Автор: Игорь Литвиненко

Австрия с понедельника начинает частичное ослабление локдауна. Возобновят работу школы и детские сады, также разрешат открыть магазины розничной торговли и парикмахерские.

Об этом сообщает Austria Presse Agentur.

При этом гастрономия, отели и заведения культуры (кроме музеев) будут закрыты до 7 января. Также продолжит действовать запрет на выход из дома в ночное время до 6 января.

"Жесткая изоляция возымела эффект. В перспективе мы вернемся к нормальной жизни летом, но до этого времени еще полгода. Шаги открытия возможны только с ограничениями", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Он добавил, что предстоящее Рождество будет отличаться от того, к которому привыкли, однако оно "должно быть достойным". Австрийцам планируют разрешить встречи группами в 10 человек, а также снимут ограничения на выезд.

При этом с 24 декабря будут разрешены индивидуальные виды спорта на открытом воздухе, такие как катание на лыжах или коньках. Также откроются зоопарки на открытом воздухе.

Ранее РБК-Украина писало, что Австрия начала массовое тестирование населения на коронавирус в первом небольшом городе. Широкую кампанию по вакцинации планируют начать до конца недели.

Изначально сообщалось, что Австрия планирует начать процесс вакцинации в начале января.

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