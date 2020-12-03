До нормального життя ще півроку: Австрія починає часткове ослаблення локдауна

Австрія з понеділка починає часткове ослаблення локдауна. Відновлять роботу школи та дитячі садочки, також дозволять відкрити магазини роздрібної торгівлі і перукарні.

Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

При цьому гастрономія, готелі та заклади культури (крім музеїв) будуть закриті до 7 січня. Також продовжить діяти заборона на вихід з будинку в нічний час до 6 січня.

"Жорстка ізоляція мала ефект. В перспективі ми повернемося до нормального життя влітку, але до цього часу ще півроку. Кроки відкриття можливі тільки з обмеженнями", - заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Він додав, що майбутнє Різдво буде відрізнятися від того, до якого звикли, проте воно "має бути гідним". Австрійцям планують дозволити зустрічі групами до 10 осіб, а також знімуть обмеження на виїзд.

При цьому з 24 грудня будуть дозволені індивідуальні види спорту на відкритому повітрі, такі як катання на лижах або ковзанах. Також відкриються зоопарки на відкритому повітрі.

Раніше РБК-Україна писало, що Австрія почала масове тестування населення на коронавірус у першому невеликому місті. Широку кампанію з вакцинації планують почати до кінця тижня.

Спочатку повідомлялося, що Австрія планує почати процес вакцинації на початку січня.