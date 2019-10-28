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Без нормальной модели рынка земли невозможно достичь 7% экономического роста, - Мушак

Новости » АПК    28.10.2019 - 09:52
Без нормальной модели рынка земли невозможно достичь 7% экономического роста, - Мушак
Фото: Алексей Мушак (РБК-Украина)

По словам советника премьера, в вопросе земельной реформы правительство смягчило свою позицию

Без нормальной модели рынка земли невозможно достичь 7% экономического роста в год. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак, комментируя изменения к реформе в варианте правительства.

"Правительство заняло свою позицию, поскольку оно отвечает за экономику, наполнение бюджета, чтобы все социальные обязательства государства выполнялись и чтобы был экономический рост. 7% экономического роста в год без нормальной модели рынка земли невозможно достичь. Но, действительно, правительство смягчило свою позицию", - рассказал советник премьера.

Отвечая на вопрос о том, что модель с ограничением рынка земли по площади угодий и продаже иностранцам предлагало еще правительство Владимира Гройсмана, Мушак подчеркнул, что Гройсман делал соцопрос относительно реформы, которую люди готовы поддержать, а потом под этот результат подводил свою модель рынка.

"Мне кажется, что надо идти наоборот - сначала решать, что лучше для государства, а потом - все остальное", - считает советник Гончарука.

Напомним, по словам Мушака, в случае модели земельной реформы, когда нет новых игроков, цена земли уменьшается на 10%.

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