Нормализация отношений с Путиным после событий в Украине будет ошибкой, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нормализовать отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после событий на Украине - было бы ошибкой. Действия главы Кремля можно объяснить тем, что он испугался возможной революции в своей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же ошибку",- заявил Джонсон.

Также премьер отметил, что действия Путина объясняются тем, что он испугался украинской модели у себя в России и запаниковал перед возможностью революции в Москве.