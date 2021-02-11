Нормализации отношений между Россией и ЕС не будет, пока не реализуют "Минск", - Боррель

Пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет. Выполнение соглашений является сильным условием для нормализации отношений между Россией и Евросоюзом.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Боррель дал понятно, что Евросоюз защищает украинский суверенитет и территориальную целостность. "Было четко сказано, что мы попросим, ​​чтобы они (Россия - ред.) выполняли минские соглашения. Это сильное условие для отношений между Евросоюзом и Россией. Это было в повестке дня и много обсуждался. Я не буду вдаваться в детали, но все, что касается минских соглашений, если они не выполняются, то нормализации отношений с Россией не будет", - заявил Боррель.