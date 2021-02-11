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Нормализации отношений между Россией и ЕС не будет, пока не реализуют "Минск", - Боррель

Автор: Лера Полищук

Пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет. Выполнение соглашений является сильным условием для нормализации отношений между Россией и Евросоюзом.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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По его словам, во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Боррель дал понятно, что Евросоюз защищает украинский суверенитет и территориальную целостность.

"Было четко сказано, что мы попросим, ​​чтобы они (Россия - ред.) выполняли минские соглашения. Это сильное условие для отношений между Евросоюзом и Россией. Это было в повестке дня и много обсуждался. Я не буду вдаваться в детали, но все, что касается минских соглашений, если они не выполняются, то нормализации отношений с Россией не будет", - заявил Боррель.

Напомним, ранее Боррель отмечал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Кроме того, он заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения против России санкций. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

Добавим, что после поездки в Москву Боррель отметил, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, но это не стало неожиданностью.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов во время визита говорят о том, что Россия не хочет воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС", - отметил Боррель.

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