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Интервью

В "нормадском формате" нет консенсуса о миротворцах ООН на Донбассе, - Зеркаль

НовостиПолитика    13.06.2018 - 21:30
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Россия продолжает настаивать на введении миротворцев ООН на Донбасс только в качестве сопровождения миссии ОБСЕ

В "нормандском формате" при участии Франции, Германии, Украины, России, нет консенсуса относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала" в среду, 13 июня.

"Чтобы идти на какие-то компромиссы, надо сначала иметь концепт. Можно говорить о различные стадии, персонал и прочее, - если у вас есть концепт того, чего вы хотите достичь, и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта... Концепта в "нормандском формате" относительно миротворческой миссии нет. Конечно же, нет и консенсуса", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что глава российского МИД Лавров продолжает играть в игру, заявляя, что миротворцы нужны для СММ ОБСЕ. При этом говорится о том, что сопровождать миссию миротворцы смогут там, где им будут позволять так называемые местные авторитеты на неподконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер заявил, что считает неудачной предложение России о "силах защиты" ОБСЕ на Донбассе.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи "нормандской четверки" 11 июня 2018 года заявил, что российская сторона предложила ввести на Донбасс "тотально фейкову" миссию ООН.

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Теги публикации: ООН, миротворцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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