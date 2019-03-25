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В Nord Stream 2 заявили, что "Северный поток-2" не сможет заменить транзит через Украину

Новости » Энергетика    25.03.2019 - 12:44
В Nord Stream 2 заявили, что "Северный поток-2" не сможет заменить транзит через Украину
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

В Nord Stream 2 заявили, что новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру"

Российский газопровод "Северный поток-2" не сможет заменить транзит через Украину. Об этом заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер, сообщают росСМИ.

По словам Мюллера, новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру".

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину",- сказал Мюллер.

Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" лишит Украину существенных доходов от транзита и усилит зависимость ЕС от одного поставщика.

РБК-Украина писало, что в Европейском парламенте заявили о необходимости свернуть осуществления проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2". 

В Европарламенте при этом еще раз отметили, что  "политика РФ выражается в использовании ее энергетических ресурсов в качестве политического инструмента для оказания, поддержания и усиления своего политического влияния и давления на зону, которую РФ считает своей сферой влияния. А также для воздействия на конечных потребителей".

РБК-Украина писало, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компаний, занимающихся "Северным потоком-2".

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