Nord Stream 2 створить у Німеччини дочірню компанію для сертифікації
Компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG - заснує в Німеччині дочірню компанію. Це буде зроблено з метою забезпечити відповідність правилам і нормативним вимогам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар компанії агентству ТАСС.
"Федеральне мережеве агентство Німеччини опублікувало інформацію про тимчасове припинення процедури сертифікації у зв'язку з заснуванням дочірньої структури компанії Nord Stream 2. Наша компанія робить цей крок з метою забезпечити відповідність застосовним правилам і нормативним вимогам. Ми не коментуємо деталі процедури, її терміни або вплив на терміни введення газопроводу в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".
Федеральне мережеве агентство Німеччини відновить сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" за умови перетворення юридичної форми компанії Nord Stream 2 AG відповідно до німецького законодавства.