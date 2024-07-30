Номерні знаки автомобілів в Україні: що вони значать

Дві літери на держномері машини українського власника дозволяють так чи інакше прив’язати авто до певної області. На жаль, знайти систему в індексації українських регіонів на номерних знаках непросто, але ми спробували. І дізналися дещо дивні речі.

У більшості країн світу в номерних знаках зашифрована інформація про регіональну належність автомобіля. В Україні слово "зашифрована" має тут по-особливому глибокий підтекст, проте деякі моменти таки можна пояснити.

Що зашифровано в номерних знаках

Формат державних номерних знаків, який діє сьогодні, прийняли в Україні 2004 року, плюс були зміни 2015-го, тоді кольори українського прапора ліворуч замінили синім кольором із невеликим синьо-жовтим прапорцем на ньому. Знак несе на собі чотиризначний власне номер автомобіля та два буквені індекси перед і після нього. Перші дві букви і є кодом регіону. Друга пара літер, після цифр, це літерна серія номера, вона дозволить збільшити кількість реєстрацій, якщо у майбутньому буде така потреба.

На українських номерах можна побачити лише ті літери української кирилиці, в яких є аналоги в латинському алфавіті. Подібних літер знайшлося тільки дванадцять: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

Нам невідома логіка фундаторів формату знаків 2004 року, але, на жаль, літери регіонів важко прив’язати до назв областей, які вони позначають. Додатково ускладнив дешифровку номерів оновлений формат від 2013 року: в кодах регіонів почали замінювати перші літери. Чомусь А поміняли на К, В — Н, С — I; при тому попередні коди теж залишилися дійсними.

АА КА ТТ КК м. Київ

АК КК МА ТК МК Крим

СН ІН ОН РН м. Севастополь

АВ КВ ІМ РІ Вінницька область

АС КС СМ ТС Волинська область

АЕ КЕ РР МІ Дніпропетровська область

АН КН ТН МН Донецька область

АІ КІ ТІ ЕЕ Київська область

АМ КМ ТМ МВ Житомирська область

АО КО МТ МО Закарпатська область

АР КР ТР МР Запорізька область

АТ КТ ТО ХС Івано-Франківська область

ВА НА ХА ЕА Кіровоградська область

ВВ НВ ЕР ЕВ Луганська область

ВС НС СС ЕС Львівська область

ВЕ НЕ ХЕ ХН Миколаївська область

ВН НН ОО ЕН Одеська область

ВІ НІ ХІ ЕІ Полтавська область

ВК НК ХК ЕК Рівненська область

ВМ НМ ХМ ЕМ Сумська область

ВО НО ХО ЕО Тернопільська область

АХ КХ ХХ ЕХ Харківська область

ВТ НТ ХТ ЕТ Херсонська область

ВХ НХ ОХ РХ Хмельницька область

СА ІА ОА РА Черкаська область

СВ ІВ ОВ РВ Чернігівська область

СЕ ІЕ ОЕ РЕ Чернівецька область

ED та DC зареєстровані через електронний кабінет водія

DI, PD зареєстровані через "Дію"

Номери для "Дії" та кабінету

Після того, як стало можливим реєструвати машину через додаток "Дія" та особистий кабінет водія на сайті МВС (з січня 2023 р), для таких авто заснували нові літерні серії номерних знаків.

Літеросполучення ED та DC отримують машини, договір купівлі-продажу яких укладено в єдиній інформаційній системі МВС. А поєднання літер DI і PD з’являється на номерних табличках якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема через мобільний додаток порталу "Дія". Зазначені літери стоять на місці кодів регіонів.

Що означають літери регіонів

Певно, найцікавіше в темі кодів адміністративно-територіальних одиниць те, що на теперішній день вони можуть насправді означати не те, що всі звикли.

З березня 2021 року (Наказ МВС №166 від 2 березня 2021 р. ) автомобілісти почали отримувати номери з кодами, які можна вважати випадковими. На шляхах все більше машин, які мають на номерах не код регіону, де зареєстрований водій чи приписана машина, а код регіону, де автомобіль купували та/або востаннє ставили на облік.

По факту це область, де машину придбали і скали угоду про купівлю-продаж. Тому що тепер новому власнику видають номери з кодом того регіону, де він їх отримує. І після того авто може жодного разу не з’явитись у цій області, тому що його власник зареєстрований і мешкає в іншому краю України.

Коротко

Отже, побачивши на дорозі зареєстрований за усіма правилами автомобіль, ми не маємо жодної гарантії, що його номер скаже нам правду про його географічну прив’язку. Літери на табличці можуть означати і місце реєстрації водія, і область, де нинішній власник її придбав чи зареєстрував… Хоча, з іншого боку, можливо, нам і не обов’язково знати чужі секрети? А якщо вам схочеться навпаки, похвалитись своїм регіоном, доведеться покладатись не на індекс номера, а, можливо, на мальовничу наклейку типу "Київ – місто каштанів" чи "Одеса – перлина у моря".