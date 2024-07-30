Номерные знаки автомобилей в Украине: что они значат

Две буквы на госномери машины украинского владельца позволяют так или иначе привязать авто к определенной области. К сожалению, найти систему в индексации украинских регионов на номерных знаках непросто, но мы попробовали. И узнали несколько странные вещи.

В большинстве стран мира в номерных знаках зашифрована информация о региональной принадлежности автомобиля. В Украине слово "зашифрована" имеет здесь по-особому глубокий подтекст, однако некоторые моменты можно объяснить.

Что зашифровано в номерных знаках

Действующий сегодня формат государственных номерных знаков приняли в Украине в 2004 году, плюс были изменения в 2015-м, тогда цвета украинского флага слева заменили синим цветом с небольшим сине-желтым флажком на нем. Знак несет на себе четырехзначный собственно номер автомобиля и два буквенных индекса перед и после него. Первые две буквы и являются кодом региона. Вторая пара букв, после цифр, это буквенная серия номера, она позволит увеличить количество регистраций, если в будущем потребуется.

На украинских номерах можно увидеть только буквы украинской кириллицы, у которых есть аналоги в латинском алфавите. Подобных букв нашлось только двенадцать: А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х.

Нам неизвестна логика основателей формата знаков 2004 года, но, к сожалению, буквы регионов трудно привязать к названиям областей, которые они обозначают. Дополнительно усложнил дешифровку номеров обновленный формат с 2013: в кодах регионов начали заменять первые буквы. Почему-то А поменяли на К, В – Н, С – I; при этом предварительные коды тоже остались действительными.

АА КА ТТ КК г. Киев

АК КК МА ТК МК Крым

СН ІН ОН РН г. Севастополь

АВ КВ ІМ РІ Винницкая область

АС КС СМ ТС Волынская область

АЕ КЕ РР МІ Днепропетровская область

АН КН ТН МН Донецкая область

АІ КІ ТІ ЕЕ Киевская область

АМ КМ ТМ МВ Житомирская область

АО КО МТ МО Закарпатская область

АР КР ТР МР Запорожская область

АТ КТ ТО ХС Ивано-Франковская область

ВА НА ХА ЕА Кировоградская область

ВВ НВ ЕР ЕВ Луганская область

ВС НС СС ЕС Львовская область

ВЕ НЕ ХЕ ХН Николаевская область

ВН НН ОО ЕН Одесская область

ВІ НІ ХІ ЕІ Полтавская область

ВК НК ХК ЕК Ровенская область

ВМ НМ ХМ ЕМ Сумская область

ВО НО ХО ЕО Тернопольская область

АХ КХ ХХ ЕХ Харьковская область

ВТ НТ ХТ ЕТ Херсонская область

ВХ НХ ОХ РХ Хмельницкая область

СА ІА ОА РА Черкасская область

СВ ІВ ОВ РВ Черниговская область

СЕ ІЕ ОЕ РЕ Черновицкая область

ED та DC авто, зарегистрированные через электронный кабинет водителя

DI, PD авто, зарегистрированные через "Дію"

Номера для "Дії"

После того, как стало возможным регистрировать машину через приложение "Действие" и личный кабинет водителя на сайте МВД (с января 2023 г.), для таких авто основали новые буквенные серии номерных знаков.

Литеросочетание ED и DC получают машины, договор купли-продажи которых заключен в единой информационной системе МВД. А сочетание букв DI и PD появляется на номерных табличках, если договор заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности, через мобильное приложение портала "Действие". Указанные буквы стоят на месте кодов регионов.

Что означают буквы регионов

Пожалуй, самое интересное в теме кодов административно-территориальных единиц то, что на сегодняшний день они могут означать не то, что все привыкли.

С марта 2021 г. (Приказ МВД №166 от 2 марта 2021 г.) автомобилисты начали получать номера с кодами, которые можно считать случайными. На путях все больше машин, имеющих на номерах, не код региона, где зарегистрирован водитель или приписана машина, а код региона, где автомобиль покупали и/или в последний раз ставили на учет.

По факту это область, где машину приобрели и заключили соглашение о купле-продаже. Потому что теперь новому владельцу выдают номера с кодом региона, где он их получает. И после этого авто может ни разу не появиться в этой области, потому что его владелец зарегистрирован и проживает в другом крае Украины.

Кратко

Итак, увидев на дороге зарегистрированный по всем правилам автомобиль, у нас нет никакой гарантии, что его номер скажет нам правду о его географической привязке. Буквы на табличке могут означать и место регистрации водителя, и область, где нынешний владелец ее приобрел или зарегистрировал… Хотя, с другой стороны, может быть, нам и не обязательно знать чужие секреты? А если вам захочется наоборот, похвастаться своим регионом, придется полагаться не на индекс номера, а возможно, на живописную наклейку типа "Киев – город каштанов" или "Одесса – жемчужина у моря".