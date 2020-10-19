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Nokia построит на Луне вышки 4G

США , Понедельник 19 октября 2020 15:29
Nokia построит на Луне вышки 4G
Фото: логотип Nokia (istockphoto.com)
Автор: Максим Зайченко

Финская компания Nokia получила от американского космического агентства NASA контракт на развертывание беспроводных систем связи 4G на Луне. Там планируют построить базу к 2028 году.

Об этом пишет CNN.

Реализацией проекта будет заниматься Bell Labs - дочерняя компания Nokia, вместе с инжиниринговой компанией Intuitive Machines.

Bell Labs получит от NASA 14,1 млн долларов для работы над проектом. В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы. Как и на Земле, лунную сеть 4G планируют со временем модернизировать до стандарта 5G.

Отмечается, что в Bell Labs придумали технологию, которая позволяет делать вышки меньшего размера. Диапазон их сигнала более ограниченный, чем у традиционных, но они потребляют меньше энергии и больше подходят для перевозки в космическом аппарате. На Земле вышки Bell Labs применяют для создания сетей 5G.

NASA хочет построить лунную базу к 2028 году. На создание технологий, которые потребуются для решения этой задачи, агентство выделило 370 млн долларов. Их получат компании, работающие над решениями в области беспроводной связи, производства электроэнергии, робототехники и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA перенесло первый контрактный полет частного пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Отметим, 30 мая компания SpaceX и NASA осуществили успешный запуск частного космического корабля Crew Dragon к МКС. Впервые за 11 лет американские астронавты полетели не на российском "Союзе".

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Новости Украины Hi-tech NokiaСоединенные Штаты АмерикиЛуна

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