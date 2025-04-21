Нокаут от Рогавы, победа Стальченко над гигантом из Боснии и еще четыре триумфа: украинцы на Гран-при WBC в Эр-Рияде

Шестеро отечественных бойцов успешно стартовали в турнире Grand Prix от Всемирного боксерского совета (WBC) и Riyadh Season.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WBC Ukraine .

Первый круг масштабного соревнования завершился в аравийском Эр-Рияде. Инициаторами стали глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии. Турки Аль аш-Шейх и президент WBC Маурисио Сулейман.

На старт вышло 128 боксеров - по 32 в каждой из четырех весовых категорий: полулегкая (до 57,2 кг), первая полусредняя (до 63,5 кг), средняя (до 72,6 кг) и супертяжелая (свыше 90,7 кг).

Среди них было 11 представителей Украины. К сожалению не всем из них удалось преодолеть первый барьер. Впрочем побед было больше чем поражений.

Каждый поединок должен был завершиться победой одного из боксеров - ничьи исключены. Бои 1/16 финала проходили в формате 6-ти раундов.

Как выступили украинцы

Полулегкий вес:

Игорь Семончук (7-1, 6 КО) проиграл представителю Италии Мухамету Камили (14-0, 7 KO). Бой завершился победой итальянца единогласным решением судей - 58:57, 59:55, 58:56.

Александр Соломенников (16-1, 8 КО) уступил Голи Доргбетору (14-0-1, 8 KO) из Ганы раздельным решением судей - 56:58, 56:59, 58:56.

Первый полусредний вес:

Даниил Лозан (13-0, 8 KO) одолел узбека Камронбека Эшматова (10-2, 7 KO) единогласным решением судей - 58:55, 59:54, 59:54.

Средний вес:

Дмитрий Рыбалко (5-0, 2 KO) прошел австралийца Джута Гранта (8-1, 2 KO). Встреча завершилась вничью, однако по расширенной системе подсчета очков украинец победил единогласным решением - 4:3, 7:5, 5:3.

Максим Молодан (8-0, 0 КО) решением большинства судей одолел итальянца Джованни Сарчиото - 58:55, 59:54, 59:54.

Петр Фролов (11-1, 4 KO) против Клаудиу Иенчи (5-1, 4 KO) из Румынии одержал победу единогласным решением судей - все трое по 60:53.

Липарит Устян (11-1, 10 KO) уступил канадцу Дереку Померлау (12-0, 9 KO) единогласным решением - 55:59, 54:60, 54:60.

Также проиграл Иштван Гержени (3-1) - мексиканцу Эммилиано Агулино Кастро (12-0-1, 7 KO) единогласным решением судей - 53:58, 54:57, 54:57.

Супертяжелый вес:

Цотне Рогава (11-0, 8 KO) не оставил шансов Льюису Кларку (6-2, 3 KO) из Австралии. Поединок завершился досрочной победой украинца во втором раунде.

Виталий Стальченко (10-0, 6 KO) встречался с дебютантом профи-ринга Диланом Раджичем (0-1) из Боснии и Герцеговины. Соперник ростом 203 см был на 35 кг тяжелее украинца, который ради участия в Гран-при поднялся в хэвивейт с крузервейта. Тем не менее, все судьи единогласно отдали победу нашему боксеру - 57:52, 56:53, 56:53.

Теперь Рогава и Стальченко будут боксировать друг с другом в 1/8 финала.

Другой наш боец, перешедший в супертяжелый вес из крузервейта - Павел Юськив (6-1, 2 КО), потерпел поражение от американца Девона Янга (8-0, 7 КО). Соперник украинца доминировал в первом раунде, а на старте второго отправил Юськива в нокаут.

Что дальше

Преодолев первый раунд - 1/16 финала, шестеро отечественных боксеров прошли в следующий круг супертурнира. Бои этого этапа состоятся в июне.

Календарь следующих раундов Grand Prix-2025: