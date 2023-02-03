НОК України підтримав ідею бойкоту Олімпіади в разі участі РФ: є альтернатива

План заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі підготував Національний олімпійський комітет України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Позачергове засідання вітчизняного НОК ознаменувалося схвалення плану дій щодо зриву повернення росіян і білорусів на міжнародну спортивну арену. Бойкот Олімпіади-2024 Україною – крайній варіант.
План заходів із недопущення спортсменів із РФ і Білорусі до міжнародних змагань складається з чотирьох пунктів:
Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпійських ігор. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації. Ще троє утрималися.
"Якщо все ж таки будуть допущені російські і білоруські спортсмени до міжнародних змагань, то, на мою особисту думку, крайній захід - бойкотування Олімпійських ігор. Хочу, щоб всі це почули", – заявив очільник НОК Вадим Гутцайт.
До слова, напередодні Польща та країни Балтії відкинули ідею повернення РФ і Білорусі до міжнародних змагань.
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