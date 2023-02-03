НОК Украины поддержал идею бойкота Олимпиады в случае участия РФ: есть альтернатива

Внеочередное заседание отечественного НОК ознаменовалось одобрением плана действий по срыву возвращения россиян и белорусов на международную спортивную арену. Бойкот Олимпиады-2024 по Украине – крайний вариант.

План мер по недопущению спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям состоит из четырех пунктов:

подготовка НОКом обращений к субъектам олмпийского движения, национальным комитетам других стран, международным федерациям олимпийских видов – до 10 февраля; получение обратной связи от них – 1 месяц с момента обращения; анализ полученной информации по результатам консультаций – 1 месяц с момента получения данных; обобщение и формирование общей позиции и вынесение на обсуждение Генассамблеи – по итогам 2-х месяцев работы.

Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпийских игр. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации. Еще трое воздержались.

"Если все же будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, крайняя мера – бойкотирование Олимпийских игр. Хочу, чтобы все это услышали", – заявил глава НОК Вадим Гутцайт.