У него один глаз. Оккупант рассказал о призыве людей с физическими недостатками, - ГУР

Российский солдат рассказал родственнице о случае призыва на военную службу граждан с физическими недостатками и проблемами со здоровьем в Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки министерства обороны Украины.

"У меня в Донецке есть московская военно-врачебная комиссия, российская ВКК. Ну надо, надо пацана комиссовать по состоянию здоровья. Наши признали годным и вернули его обратно. У него один глаз, и один нерабочий. Он там воспалился, тот глаз, и его к нам сюда прислали. Тут его полечили, но человек слепой тупо останется", - говорится в перехвате ГУР.

Ранее мы писали, что мобилизованный россиянин пожаловался товарищу, что его командир забирает у него деньги и бьет своих подчиненных.

Напомним, что оккупанты на Донбассе насилуют женщин и детей. В частности, один из россиян рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области.

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