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Ночью в Житомире горело общежитие аграрного колледжа. Пострадали две студентки

Автор: Сергей Новиков

В Житомире в ночь на 20 октября произошел пожал в общежитии агротехнического колледжа. В результате инцидента пострадали две студентки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Житомирской области.

Сообщается, что спасатели в течение нескольких минут потушили пожар, который возник в одной из комнат на пятом этаже общежития. Также была организована эвакуация более сотни человек.

"Из-за отравления продуктами горения в центральную детскую городскую больницу госпитализировали двух девушек 15 и 16 лет", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожены матрас и розетка, повреждены кровать и потолок. Причина возгорания устанавливается.

Фото: последствия пожара в общежитии (zt.dsns.gov.ua)

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ЖитомирПожар