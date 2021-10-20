Ночью в Житомире горело общежитие аграрного колледжа. Пострадали две студентки

Сообщается, что спасатели в течение нескольких минут потушили пожар, который возник в одной из комнат на пятом этаже общежития. Также была организована эвакуация более сотни человек.

"Из-за отравления продуктами горения в центральную детскую городскую больницу госпитализировали двух девушек 15 и 16 лет", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожены матрас и розетка, повреждены кровать и потолок. Причина возгорания устанавливается.

Фото: последствия пожара в общежитии (zt.dsns.gov.ua)