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Вночі в Житомирі горів гуртожиток аграрного коледжу. Постраждали дві студентки

Автор: Сергей Новиков

У Житомирі в ніч на 20 жовтня стався потиск у гуртожитку агротехнічного коледжу. В результаті інциденту постраждали дві студентки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Житомирській області.

Повідомляється, що рятувальники протягом декількох хвилин загасили пожежу, яка виникла в одній з кімнат на п'ятому поверсі гуртожитку. Також була організована евакуація понад сотні осіб.

"Через отруєння продуктами горіння до центральної дитячої міської лікарні госпіталізували двох дівчат 15 і 16 років", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено матрац та розетку, пошкоджено ліжко та стелю. Причина загоряння встановлюється.

Фото: наслідки пожежі в гуртожитку (zt.dsns.gov.ua)

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ЖитомирПожежа