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Ночью заморозки, а днем до +23: какой будет погода завтра

Фото: в Украине ночью 7 сентября ожидаются заморозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В некоторых областях Украины ночью 7 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, температура ночью на западе, севере и в центре опустится до 4-5 градусов выше нуля. Тем временем на Закарпатье ожидается +9 градусов.

Днем столбик термометра в этих регионах покажет 16-17 градусов с отметкой "плюс". На Закарпатье и юге температура воздуха повысится до 21-23 градусов тепла.

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Температура по области ночью ожидается в приделах 2-7 градусов выше нуля. На поверхности грунта заморозки 0...+5 градусов. Днем в столице и вближайших городах температура составит до +19 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

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